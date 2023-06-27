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На просмотре у Реала Фармы десять футболистов
"Фармацевты" готовятся в домашних условиях
фото - ФК Реал Фарма
Набирает обороты подготовка одесского "Реала Фармы" к сезону-2023/24. Начали ее "фармацевты" в родном городе 20 июня, проведя первую тренировку на домашней арене - стадионе "Иван".
Предсезонная работа, которая пройдет в Одессе, предусматривает проведение пяти контрольных матчей.
"На 1 и 12 июля запланированы спарринги с одесским "Черноморцем", еще один поединок в ближайшие полторы-две недели сыграем с любительским коллективом "Витязь", с которым не смогли провести финальный матч в рамках зимнего первенства, - рассказал корреспонденту UA-Футбол главный тренер "Реала Фармы" Андрей Пархоменко. - Должны были также дважды встретиться в контрольных поединках со "Скоруком", однако этот коллектив снялся с соревнований".
По словам наставника "фармацевтов", в составе команды в сезоне-2023/24 не будет полузащитников Никиты Кошкина, Виталия Мячина и Евгения Ратушняка. Все трое покинули "Реал Фарму", поэтому теперь на их места претендуют новички. В команде сейчас находятся десять молодых воспитанников из одесских футбольных школ, которых тренерский штаб пригласил на просмотр.
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