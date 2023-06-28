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Украинский клуб планирует сменить название и эмблему

Вторая лига
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"Васт" выступает во Второй лиге

Украинский клуб планирует сменить название и эмблему

Фото: instagram.com/fc_vast

Новина українською

Вице-президент и спортивный директор "Васта" Антон Шиманец прокомментировал нынешнее положение в стане клуба.

По окончанию минувшего сезона во Второй лиге в команде произошли изменения в тренерском штабе.

Главный тренер Игорь Ермаков и его ассистент Вадим Шутенко стали помощниками Владислава Лупашко в "Ингульце". Еще один ассистент Ермакова – Дмитрий Назаренко, присоединился к тренерскому штабу "Кремня", а тренер вратарей Андрей Товт будет работать в "Металлисте 1925".

Также важной новостью из стана клуба является и то, что "Васт" собирается переименоваться в ФК "Николаев 1920" и сменить эмблему.

"У всех этих тренеров появились предложения. Мы с ними переговорили и приняли решение их отпустить. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера является Артем Чорний, но есть две кандидатуры, с которыми ведем переговоры".

Также функционер назвал имена игроков, которые покинут команду.

"Да, уже есть список футболистов - Дмитрий Сартина, Ростислав Сидоренко, Дмитрий Рудик и Александр Головин. Завершилась аренда у Радиона Лисняка, он вернулся в "Кремень".

В прошлом сезоне "Васт" занял 7-е место во Второй лиге.

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В статье: Васт (Николаев)
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