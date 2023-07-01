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Директор Тростянца: Россияне обстреливали наш стадион, но сейчас мы полностью готовы возвращаться во Вторую лигу
Клубную базу россияне ограбили
tribuna.com
Директор "Тростянца" из Второй лиги Иван Шевченко рассказал о разрушениях, нанесенных россиянами клубной инфраструктуре.
"На наш стадион были артиллерийские прилеты – повреждения получили беговые дорожки и поле. В административном здании вылетели все окна. На базе, где жили футболисты, все ограблено, сломано и выбито куча дверей.
Плюс там стоял наш клубный автобус на 50 мест. Россияне пытались его забрать – выбили окно, а завести не смогли. Втихую его удалось починить и вторым зеленым коридором он вывозил людей из Тростянца.
Поле мы своими силами залатали, вычесали из газона все осколки – сейчас в идеальном состоянии. Беговые дорожки пока разрушены, но мы планируем к началу сезона их восстановить. Все остальное подтянули, поэтому инфраструктурно мы полностью готовы возвращаться во Вторую лигу", – рассказал Шевченко.
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