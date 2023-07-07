Наставник ФК ЮКСА: Нашей инфраструктуре позавидуют больше половины клубов УПЛ

Новый главный тренер ФК "ЮКСА" Николай Цымбал поделился мыслями после своего назначения.

— Почему вы выбрали ФК "ЮКСА"? Ведь клуб является дебютантом в профессиональном футболе...

— Это новый интересный амбициозный проект. Пообщавшись с президентом и вице-президентом, сразу все сомнения сошли на нет, и я принял решение. Для меня интересно развивать новый проект, где мне оказывается большое доверие во всем: и в формировании тренерского штаба, и в комплектации команды. Это подкупает. Я полон сил реализовывать, воплощать свое видение, чтобы клуб развивался и прогрессировал.

— Уже сформирован костяк команды?

— Сейчас формируется. Веду переговоры с футболистами, которые будут способны решать поставленные на сезон задачи.

— Достаточно ли будет времени подготовиться к чемпионату, учитывая, что команда формируется с нуля?

— Времени действительно очень мало и команду с нуля очень сложно сформировать, чтобы к первым играм подойти в оптимальной форме. Поэтому мы будем через чемпионат входить в оптимальные кондиции.

— Какие ваши впечатления от инфраструктуры клуба?

— Нашей инфраструктуре позавидуют больше половины клубов Украинской Премьер-лиги, она фантастическая. Есть все для работы, восстановления футболистов. Инфраструктура на очень высоком уровне. Она соответствует командам УПЛ.

— Кто, по вашему мнению, является фаворитом чемпионата Второй лиги?

— Думаю, "Звягель" - фаворит, потому что "Полесье" сейчас скупает на рынке очень много футболистов и те, которые, как понимаю, не будут проходить в состав на УПЛ, будут отданы в аренду и в "Звягеле" будет очень интересная команда, которая, безусловно, будет ставить задачу с первого места выйти в Первую лигу, - рассказал Цымбал.

ФК "ЮКСА" (Украинская христианская спортивная академия) - дебютант Второй лиги Украины. Команда базируется в пристоличной Тарасовке.