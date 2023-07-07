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ПФЛ обнародовала календарь Второй лиги

Вторая лига
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Начинают команды уже через месяц

ПФЛ обнародовала календарь Второй лиги

Getty Images

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Профессиональная футбольная лига провела жеребьевку календаря соревнований во Второй лиге.

На старт соревнований во Второй лиге выходит 15 команд. Формат предусматривает матчи друг с другом по круговой системе.

Базовая дата первого тура – 06 августа.

Календарь первого круга:

1 тур

06.08.2023

Рух-2 – Карпати-2

Скала 1911 – Кудровка

Васт – Дружба

Нива – Звягель

Тростянец – Металлург-2

пропускает – Реал Фарма

Локомотив – ЮКСА

Кремень-2 – Чайка

2 тур

11.08.2023

Рух-2 – Скала 1911

ЮКСА – Кремень-2

Реал Фарма – Локомотив

Металлург-2 – пропускает

Звягель – Тростянец

Дружба – Нива

Кудровка – Васт

Карпати-2 – Чайка

3 тур

19.08.2023

Скала 1911 – Карпати-2

Васт – Рух-2

Нива – Кудровка

Тростянец – Дружба

пропускает – Звягель

Локомотив – Металлург-2

Кремень-2 – Реал Фарма

Чайка – ЮКСА

4 тур

27.08.2023

Рух-2 – Нива

Скала 1911 – Васт

Реал Фарма – Чайка

Металлург-2 – Кремень-2

Звягель – Локомотив

Дружба – пропускает

Кудровка – Тростянец

Карпати-2 – ЮКСА

5 тур

02.09.2023

Васт – Карпати-2

Нива – Скала 1911

Тростянец – Рух-2

пропускает – Кудровка

Локомотив – Дружба

Кремень-2 – Звягель

Чайка – Металлург-2

ЮКСА – Реал Фарма

6 тур

08.09.2023

Рух-2 – пропускает

Скала 1911 – Тростянец

Васт – Нива

Металлург-2 – ЮКСА

Звягель – Чайка

Дружба – Кремень-2

Кудровка – Локомотив

Карпати-2 – Реал Фарма

7 тур

13.09.2023

Нива – Карпати-2

Тростянец – Васт

пропускает – Скала 1911

Локомотив – Рух-2

Кремень-2 – Кудровка

Чайка – Дружба

ЮКСА – Звягель

Реал Фарма – Металлург-2

8 тур

17.09.2023

Рух-2 – Кремень-2

Скала 1911 – Локомотив

Васт – пропускает

Нива – Тростянец

Звягель – Реал Фарма

Дружба – ЮКСА

Кудровка – Чайка

Карпати-2 – Металлург-2

9 тур

23.09.2023

Тростянец – Карпати-2

пропускает – Нива

Локомотив – Васт

Кремень-2 – Скала 1911

Чайка – Рух-2

ЮКСА – Кудровка

Реал Фарма – Дружба

Металлург-2 – Звягель

10 тур

01.10.2023

Рух-2 – ЮКСА

Скала 1911 – Чайка

Васт – Кремень-2

Нива – Локомотив

Тростянец – пропускает

Дружба – Металлург-2

Кудровка – Реал Фарма

Карпати-2 – Звягель

11 тур

06.10.2023

пропускает – Карпати-2

Локомотив – Тростянец

Кремень-2 – Нива

Чайка – Васт

ЮКСА – Скала 1911

Реал Фарма – Рух-2

Металлург-2 – Кудровка

Звягель – Дружба

12 тур

11.10.2023

Рух-2 – Металлург-2

Скала 1911 – Реал Фарма

Васт – ЮКСА

Нива – Чайка

Тростянец – Кремень-2

пропускает – Локомотив

Кудровка – Звягель

Карпати-2 – Дружба

13 тур

15.10.2023

Локомотив – Карпати-2

Кремень-2 – пропускает

Чайка – Тростянец

ЮКСА – Нива

Реал Фарма – Васт

Металлург-2 – Скала 1911

Звягель – Рух-2

Дружба – Кудровка

14 тур

21.10.2023

Рух-2 – Дружба

Скала 1911 – Звягель

Васт – Металлург-2

Нива – Реал Фарма

Тростянец – ЮКСА

пропускает – Чайка

Локомотив – Кремень-2

Карпати-2 – Кудровка

15 тур

28.10.2023

Кремень-2 – Карпати-2

Чайка – Локомотив

ЮКСА – пропускает

Реал Фарма – Тростянец

Металлург-2 – Нива

Звягель – Васт

Дружба – Скала 1911

Кудровка – Рух-2

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В статье: Вторая лига
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Источник:
ПФЛ

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