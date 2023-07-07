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ПФЛ обнародовала календарь Второй лиги
Начинают команды уже через месяц
Getty Images
Профессиональная футбольная лига провела жеребьевку календаря соревнований во
На старт соревнований во Второй лиге выходит 15 команд. Формат предусматривает матчи друг с другом по круговой системе.
Базовая дата первого тура – 06 августа.
Календарь первого круга:
1 тур
06.08.2023
Рух-2 – Карпати-2
Скала 1911 – Кудровка
Васт – Дружба
Нива – Звягель
Тростянец – Металлург-2
пропускает – Реал Фарма
Локомотив – ЮКСА
Кремень-2 – Чайка
2 тур
11.08.2023
Рух-2 – Скала 1911
ЮКСА – Кремень-2
Реал Фарма – Локомотив
Металлург-2 – пропускает
Звягель – Тростянец
Дружба – Нива
Кудровка – Васт
Карпати-2 – Чайка
3 тур
19.08.2023
Скала 1911 – Карпати-2
Васт – Рух-2
Нива – Кудровка
Тростянец – Дружба
пропускает – Звягель
Локомотив – Металлург-2
Кремень-2 – Реал Фарма
Чайка – ЮКСА
4 тур
27.08.2023
Рух-2 – Нива
Скала 1911 – Васт
Реал Фарма – Чайка
Металлург-2 – Кремень-2
Звягель – Локомотив
Дружба – пропускает
Кудровка – Тростянец
Карпати-2 – ЮКСА
5 тур
02.09.2023
Васт – Карпати-2
Нива – Скала 1911
Тростянец – Рух-2
пропускает – Кудровка
Локомотив – Дружба
Кремень-2 – Звягель
Чайка – Металлург-2
ЮКСА – Реал Фарма
6 тур
08.09.2023
Рух-2 – пропускает
Скала 1911 – Тростянец
Васт – Нива
Металлург-2 – ЮКСА
Звягель – Чайка
Дружба – Кремень-2
Кудровка – Локомотив
Карпати-2 – Реал Фарма
7 тур
13.09.2023
Нива – Карпати-2
Тростянец – Васт
пропускает – Скала 1911
Локомотив – Рух-2
Кремень-2 – Кудровка
Чайка – Дружба
ЮКСА – Звягель
Реал Фарма – Металлург-2
8 тур
17.09.2023
Рух-2 – Кремень-2
Скала 1911 – Локомотив
Васт – пропускает
Нива – Тростянец
Звягель – Реал Фарма
Дружба – ЮКСА
Кудровка – Чайка
Карпати-2 – Металлург-2
9 тур
23.09.2023
Тростянец – Карпати-2
пропускает – Нива
Локомотив – Васт
Кремень-2 – Скала 1911
Чайка – Рух-2
ЮКСА – Кудровка
Реал Фарма – Дружба
Металлург-2 – Звягель
10 тур
01.10.2023
Рух-2 – ЮКСА
Скала 1911 – Чайка
Васт – Кремень-2
Нива – Локомотив
Тростянец – пропускает
Дружба – Металлург-2
Кудровка – Реал Фарма
Карпати-2 – Звягель
11 тур
06.10.2023
пропускает – Карпати-2
Локомотив – Тростянец
Кремень-2 – Нива
Чайка – Васт
ЮКСА – Скала 1911
Реал Фарма – Рух-2
Металлург-2 – Кудровка
Звягель – Дружба
12 тур
11.10.2023
Рух-2 – Металлург-2
Скала 1911 – Реал Фарма
Васт – ЮКСА
Нива – Чайка
Тростянец – Кремень-2
пропускает – Локомотив
Кудровка – Звягель
Карпати-2 – Дружба
13 тур
15.10.2023
Локомотив – Карпати-2
Кремень-2 – пропускает
Чайка – Тростянец
ЮКСА – Нива
Реал Фарма – Васт
Металлург-2 – Скала 1911
Звягель – Рух-2
Дружба – Кудровка
14 тур
21.10.2023
Рух-2 – Дружба
Скала 1911 – Звягель
Васт – Металлург-2
Нива – Реал Фарма
Тростянец – ЮКСА
пропускает – Чайка
Локомотив – Кремень-2
Карпати-2 – Кудровка
15 тур
28.10.2023
Кремень-2 – Карпати-2
Чайка – Локомотив
ЮКСА – пропускает
Реал Фарма – Тростянец
Металлург-2 – Нива
Звягель – Васт
Дружба – Скала 1911
Кудровка – Рух-2
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