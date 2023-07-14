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Экс-защитник Миная перешел в клуб Второй лиги
Олег Синегуб продолжит карьеру в ФК "ЮКСА"
Фото: fc.ucsa
ФК "ЮКСА" объявил о подписании контракта с опытным защитником. Очередным новичком команды стал Олег Синегуб.
Срок контракта не разглашается.
Предыдущим его клубом был "ЛНЗ", который он покинул этим летом. На его счету 12 матчей в Первой лиге. 34-летний Синегуб также известен по выступлениям за черкасский "Днепр", "Полтаву", "Ингулец", "Минай" и другие украинские клубы.
Ранее "ЮКСА" подписал защитника Дмитрия Махнева и опорного полузащитника Антона Евдокимова. Главным тренером команды был назначен экс-наставник "Миная" Николай Цымбал.
"ЮКСА" в сезоне 2021/22 участвовал в чемпионате и Кубке Украины среди любителей, а новый розыгрыш начнет во Второй лиге.
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