Дубль Карпат играет больше всего. Все спарринги клубов Второй лиги

В новом сезоне Второй лиги Украины будут играть 15 команд, которые проведут турнир в классическом формате в два круга. Планируется начать чемпионат 6 августа, а завершится регулярный сезон в конце мая. Не все клубы регулярно сообщают о своих контрольных матчах, но мы делаем все возможное, чтобы следить за жизнью каждой команды самого низкого профессионального дивизиона. Смотрите ниже таблицу спаррингов, которую можно отсортировать либо по клубам, либо по дате. Кроме того, по основной таблицей вы можете найти список бомбардиров по результатам товарищеских игр.