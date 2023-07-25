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Воспитанник Шахтера будет играющим тренером Руха-2
Дубль львовской команды выступит во Второй лиге
Фото: ФК Рух
Защитник Игорь Дуць вернется в "Рух", сообщает Sport Arena. 29-летний украинец будет играющим тренером второй команды "желто-черных", которая в новом сезоне выступит во Второй лиге.
Дуць играл за "Рух" в период 2017-20 годов. Всего защитник провел 93 матча за команду и помог львовскому клубу впервые в истории выйти в элитный дивизион чемпионата Украины.
Дуць является воспитанником донецкого "Шахтера". Игра за молодежные команды "горняков" и "Мариуполь, а также "Минай" и казахский "Окжетпес". Последним его клубом были "Карпаты", которые он покинул этим летом.
В первом туре Второй лиги "Рух-2" сыграет с дублем "Карпат". Базовая дата матча - 6 августа.
Основная команда "Руха" начнет сезон УПЛ поединком с "Зарей" 29 июля. Возглавляет "желто-черных" Виталий Пономарев.
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