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Воевал на фронте и играл в Испании. Украинский игрок перешел в клуб Второй лиги
Вратарь подписал двухлетний контракт
Фото: fc.ucsa
ФК "ЮКСА", стартующий в новом сезоне во Второй лиге, объявил о подписании контракта с вратарем Никитой Федотовым. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на 2 года.
Зимой 2022 года Федотов должен был подписать контракт с "Металлистом" и уже приехал на сборы в лагерь харьковчан, но сразу после начала полномасштабной войны взял в руки оружие и добровольно пошел защищать Украину.
В августе 2022 года голкипер вернулся в футбол, заключив договор с испанской "Понферрадиной". За первую команду украинец отыграл один матч в Кубке страны.
Федотов является воспитанником "Днепра" и "Шахтера". В Украине играл за команды ФК "Полтава" и житомирское "Полесье". В Испании выступал также за "Монтихо".
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