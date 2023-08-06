Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Начинается новый сезон
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня сыграют четыре матча первого тура Второй лиги сезона 2023/24. С большим интересом ожидается противостояние в Виннице, где "Нива" будет принимать одного из главных фаворитов сезона "Звягель". Также привлекает внимание игра в Стрые, где встретятся команды, которые на неделе прошли дальше в Кубке Украины.
"Скала 1911" - "Кудровка" 12:30
"Кремень-2" - "Чайка" 13:00
"Тростянец" – "Металлург-2" 13:30
"Нива" - "Звягель" 14:00
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