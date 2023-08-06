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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Начинается новый сезон

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча первого тура Второй лиги сезона 2023/24. С большим интересом ожидается противостояние в Виннице, где "Нива" будет принимать одного из главных фаворитов сезона "Звягель". Также привлекает внимание игра в Стрые, где встретятся команды, которые на неделе прошли дальше в Кубке Украины.

"Скала 1911" - "Кудровка" 12:30

"Кремень-2" - "Чайка" 13:00

"Тростянец" – "Металлург-2" 13:30

"Нива" - "Звягель" 14:00

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В статье: Скала (Стрый) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
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