Вторая лига. Голевая феерия в Стрые, Звягель уничтожает Ниву

Сегодня были сыграны четыре матча первого тура Второй лиги. С большим интересом ожидалось противостояние в Виннице, где местная "Нива" принимала амбициозный "Звягель".

В Стрые встречались дебютанты Второй лиги. В первом тайме "Скала 1911" и "Кудровка" на двоих забили четыре гола. Аверьянов и Иванченко отличились в составе хозяев, но Щедраков и Коваль в конце тайма сравняли счет. После перерыва футболисты не останавливались и забили еще трижды. Отметим дубль Аверьянова. Таким образом, "Скала 1911" стартует с победы – 4:3.

"Чайка" смогла реабилитироваться после поражения в Кубке Украины. Подопечные Сызыхина в гостях не оставили шансов "Кремню-2". Победу "Чайке" принесли результативные удары Эмере, Кулакевича и Гуськова - 2:0.

К сожалению, в центральном матче тура интриги не было. В первой половине тайма подопечные Максимова сняли все вопросы о победителе. Дубли в свой актив записали Ндукве и Ващишин. Сразу после перерыва свой третий гол в матче забил Ващишин. "Нива" на это ответила дублями Загорулько и Страшкевича. В конце матча дубль в свой актив записав еще и Оринчак. В итоге, разгромная победа "Звягеля" – 7:2.

В еще одной игре воскресенья "Металлург-2" минимально победил "Тростянец" благодаря голу Близнюка.

Вторая лига. Первый тур

"Скала 1911" - "Кудровка" 4:3

Голы: Аверьянов (3, 90+2), Иванченко (25), Леший (78) – Щедраков (36), Коваль (41), Сердюк (90+4)

"Кремень-2" - "Чайка" 0:3

Голы: Эмере (4), Гуськов (45+2), Кулакевич (76)

"Тростянец" – "Металлург-2" 0:1

Голы: Близнец (86)

Удаление: Дувняк (35)

"Нива" - "Звягель" 4:7

Голы:Страшкевич (40, 54), Загорулько (75,88) – Ващишин (18, 24, 47), Ндукве (4, 8), Оринчак (79, 82)