Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается стартовый тур
Фото: Локомотив Київ
Сегодня сыграют еще три матча первого тура Второй лиги. Интересное противостояние нас ожидает во Львове, где встретятся дебютанты "Рух-2" и "Карпаты-2". Обе команды имеют в своих составах ряд талантливых игроков. Также с интересом ожидаем игры в Киеве, где "ЮКСА" встретится с "Локомотивом". Соперники на прошлой неделе прошли дальше в Кубке Украины.
"Рух-2" – "Карпаты-2" 12:00
"Дружба" - "Васт" 13:00
"Локомотив" – "ЮКСА" 15:00
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