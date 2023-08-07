Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча первого тура Второй лиги. Интересное противостояние нас ожидает во Львове, где встретятся дебютанты "Рух-2" и "Карпаты-2". Обе команды имеют в своих составах ряд талантливых игроков. Также с интересом ожидаем игры в Киеве, где "ЮКСА" встретится с "Локомотивом". Соперники на прошлой неделе прошли дальше в Кубке Украины.

"Рух-2" – "Карпаты-2" 12:00

"Дружба" - "Васт" 13:00

"Локомотив" – "ЮКСА" 15:00