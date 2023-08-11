Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Вторая лига набирает обороты
Фото: ФК Звягель
Сегодня тремя матчами стартует второй тур Второй лиги. Настоящим испытанием станет выезд "Тростянца" к главному фавориту сезона "Звягелю". Подопечные Максимова на прошлой неделе забили семь голов в ворота "Нивы" и не собираются останавливаться на достигнутом. Также шанс на дебютную победу в сезоне имеет "ЮКСА", которая будет принимать молодежь "Кремня-2".
"Кудровка" – "Васт" 14:00
"Звягель" - "Тростянец" 14:30
"ЮКСА" - "Кремень-2" 16:00
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Луческу: Мы заслуживали пенальти, но не получили его. Ярмоленко не прикрывал во втором тайме
- ЛК. Тобол продолжает побеждать. В этот раз - с Шаховым, Безус забивает уже шестой гол в турнире, Яремчука прорвало
- Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, победы Олимпиакоса, Зриньски и Карабаха
- Кожанов может возглавить Карпаты-2, которые играют во Второй лиге
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн