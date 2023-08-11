  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
(1 голосов)

Вторая лига набирает обороты

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами стартует второй тур Второй лиги. Настоящим испытанием станет выезд "Тростянца" к главному фавориту сезона "Звягелю". Подопечные Максимова на прошлой неделе забили семь голов в ворота "Нивы" и не собираются останавливаться на достигнутом. Также шанс на дебютную победу в сезоне имеет "ЮКСА", которая будет принимать молодежь "Кремня-2".

"Кудровка" – "Васт" 14:00

"Звягель" - "Тростянец" 14:30

"ЮКСА" - "Кремень-2" 16:00

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Дебют в сезоне для Реал Фармы, центральная игра тура во Львове
yellow-arrow
Кожанов может возглавить Карпаты-2, которые играют во Второй лиге
yellow-arrow
Карпаты достраивают на базе еще одно поле и купили еще один автобус
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Тростянец Васт (Николаев) ФК Звягель Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде