Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами стартует второй тур Второй лиги. Настоящим испытанием станет выезд "Тростянца" к главному фавориту сезона "Звягелю". Подопечные Максимова на прошлой неделе забили семь голов в ворота "Нивы" и не собираются останавливаться на достигнутом. Также шанс на дебютную победу в сезоне имеет "ЮКСА", которая будет принимать молодежь "Кремня-2".

"Кудровка" – "Васт" 14:00

"Звягель" - "Тростянец" 14:30

"ЮКСА" - "Кремень-2" 16:00