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Вторая лига. Девять голов в ворота Васта, ЮКСА уничтожает молодежь Кремня
Семнадцать голов за два матча
Фото: ФК Звягель
Сегодня были сыграны три матча второго тура Второй лиги. Вашему вниманию результаты противостояний, которые шокировали многих болельщиков.
В прошлом туре "Васт" пропустил семь голов от "Дружбы" и казалось, что превзойти этот антирекорд уже невозможно. Однако сегодня николаевский коллектив превзошел сам себя. "Васт" со счетом 0:9 уступил "Кудровке". Отметим хет-трик Владимира Коваля.
Еще один шокирующий результат был зафиксирован в Киеве, где "ЮКСА" уничтожила "Кремень-2" – 8:1. Отмечаем дубль опытного Олега Коса. Таким образом, "ЮКСА" празднует свою дебютную победу во Второй лиге.
В еще одном матче пятницы "Звягель" прогнозированно без проблем переиграл "Тростянец" – 4:1. Продолжили свою голевую серию Ващишин и Ндукве.
Вторая лига. 2-й тур
"Звягель" - "Тростянец" 4:1
Голы: Волынец (7), Ващишин (10), Ндукве (31), Майтак (82) – Томенко (18)
"ЮКСА" - "Кремень-2" 8:1
Голы: Махнев (8), Евдокимов (62), Цуркан (52), Харченко (44), Бейер (12), Кос (36, 73), Ювхимец (78) – Рокотянский (70)
"Кудровка" - "Васт" 9:0
Голы: Коваль (5, 44, 50), Лещенко (80), Жикол (30), Кулик (66), Волошин (64), Пластун (68), Кербаль (53, автогол)
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