Рух-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Программа второго тура Второй лиги завершится игрой во Львове, где "Рух-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в стартовом туре в результативном матче обыграл "Кудровку" - 4:3, а вот "Рух-2" разгромно уступил "Карпатам-2" - 0:5. Ожидаем, что в этом матче хозяева постараются реваншироваться, хотя сделать это будет непросто.

Игра между "Рухом-2" и "Скалой 1911" начнется в 12:00.