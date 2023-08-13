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Рух-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Рух-2 - Скала 1911: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скала 1911

UA-Футбол
Новина українською

Программа второго тура Второй лиги завершится игрой во Львове, где "Рух-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в стартовом туре в результативном матче обыграл "Кудровку" - 4:3, а вот "Рух-2" разгромно уступил "Карпатам-2" - 0:5. Ожидаем, что в этом матче хозяева постараются реваншироваться, хотя сделать это будет непросто.

Игра между "Рухом-2" и "Скалой 1911" начнется в 12:00.

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В статье: Скала (Стрый) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов)
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