Вторая лига. Рух-2 уверенно переигрывает Скалу 1911

Программа второго тура Второй лиги завершится игрой во Львове, где "Рух-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в стартовом туре в результативном матче обыграл "Кудровку" - 4:3, а вот "Рух-2" разгромно уступил "Карпатам-2" - 0:5.

Хозяева не считались фаворитами противостояния, но удивили своей агрессивной и качественной игрой. Подопечные Безубьяка доминировали и воплотили свое игровое преимущество в конце первого тайма. Голы Турка и Рогачева создали руховцам солидный гандикап. Во втором тайме гости не смогли навязать свою игру, а футболисты "Руха" уверенно играли по счету. В итоге хозяева празднуют дебютную в сезоне победу.

"Рух-2" – "Скала 1911" 2:0

Голы: Турко (45), Рогачев (45+3)

"Рух-2" (СТАРТ): Герета – Гришкевич, Дуц, Турко, Лях, Довгий, Рогачев, Карабин, Михайлов, Панченко, Непейпиев

"Скала 1911" (СТАРТ): Солобчук – Аксенов, Яната, Леший, Николишин, Петрик, Баранюк, Аверьянов, Иванченко, Мазур, Пучковский