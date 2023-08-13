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Вторая лига. Рух-2 уверенно переигрывает Скалу 1911

Вторая лига
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Агрессивная игра хозяев

Вторая лига. Рух-2 уверенно переигрывает Скалу 1911

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Программа второго тура Второй лиги завершится игрой во Львове, где "Рух-2" будет принимать "Скалу 1911". Коллектив из Стрыя в стартовом туре в результативном матче обыграл "Кудровку" - 4:3, а вот "Рух-2" разгромно уступил "Карпатам-2" - 0:5.

Хозяева не считались фаворитами противостояния, но удивили своей агрессивной и качественной игрой. Подопечные Безубьяка доминировали и воплотили свое игровое преимущество в конце первого тайма. Голы Турка и Рогачева создали руховцам солидный гандикап. Во втором тайме гости не смогли навязать свою игру, а футболисты "Руха" уверенно играли по счету. В итоге хозяева празднуют дебютную в сезоне победу.

"Рух-2" – "Скала 1911" 2:0

Голы: Турко (45), Рогачев (45+3)

"Рух-2" (СТАРТ): Герета – Гришкевич, Дуц, Турко, Лях, Довгий, Рогачев, Карабин, Михайлов, Панченко, Непейпиев

"Скала 1911" (СТАРТ): Солобчук – Аксенов, Яната, Леший, Николишин, Петрик, Баранюк, Аверьянов, Иванченко, Мазур, Пучковский

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В статье: Скала (Стрый) Рух-2 (Львов)
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