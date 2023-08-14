57 лет, 6 месяцев и 17 дней. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока

Президент одесской " Реал Фармы " Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 2-го тура Второй лиги против киевского "Локомотива" (4:1). Он вышел в стартовом составе, отыграл 37 минут и был заменен

В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в сентябре прошлого года.