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57 лет, 6 месяцев и 17 дней. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока
Николай Иванович продолжает бить рекорды
фото из соцсетей
Президент одесской "
Новое достижение функционер установил в поединке 2-го тура Второй лиги против киевского "Локомотива" (4:1). Он вышел в стартовом составе, отыграл 37 минут и был заменен
В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.
Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в сентябре прошлого года.
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