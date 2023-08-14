  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. 57 лет, 6 месяцев и 17 дней. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

57 лет, 6 месяцев и 17 дней. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока

Вторая лига
(1 голосов)

Николай Иванович продолжает бить рекорды

57 лет, 6 месяцев и 17 дней. Президент Реал Фармы обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока

фото из соцсетей

Новина українською

Президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд самого возрастного профессионального игрока в Украине.

Новое достижение функционер установил в поединке 2-го тура Второй лиги против киевского "Локомотива" (4:1). Он вышел в стартовом составе, отыграл 37 минут и был заменен

В день матча возраст Лиховидова составлял 57 лет 6 месяцев 17 дней. Это новое высшее мировое достижение для действующих футболистов.

Предыдущий рекорд также принадлежал Лиховидову. В прошлом сезоне играющий президент "Реал Фармы" выходил на поле в сентябре прошлого года.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Рух-2 уверенно переигрывает Скалу 1911
yellow-arrow
Рух-2 - Скала 1911: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Уверенная победа Чайки, Нива снова проигрывает
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Лиховидов Реал Фарма (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде