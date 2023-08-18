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Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Кремень-2 - Реал Фарма: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Реал Фарма

UA-Футбол
Новина українською

Юноши из Кременчуга начали сезон с двух разгромных поражений – 0:3 дома от "Чайки" и 1:8 в гостях от "ЮКСА". В то же время, одесситы свой дебютный матч в текущем сезоне выиграли у киевского "Локомотива" – 4:1.

Игра между командами начнется в 12:00.

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн
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