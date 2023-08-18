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Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Кремень-2 - Реал Фарма: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 18.08.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Реал Фарма
Юноши из Кременчуга начали сезон с двух разгромных поражений – 0:3 дома от "Чайки" и 1:8 в гостях от "ЮКСА". В то же время, одесситы свой дебютный матч в текущем сезоне выиграли у киевского "Локомотива" – 4:1.
Игра между командами начнется в 12:00.
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