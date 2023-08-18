Кремень-2 - Реал Фарма: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Юноши из Кременчуга начали сезон с двух разгромных поражений – 0:3 дома от "Чайки" и 1:8 в гостях от "ЮКСА". В то же время, одесситы свой дебютный матч в текущем сезоне выиграли у киевского "Локомотива" – 4:1.

Игра между командами начнется в 12:00.