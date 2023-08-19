Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Продолжается третий тур
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграют еще два матча третьего тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем противостояния "Чайки" и "ЮКСА". Петропавловцы в нынешнем сезоне еще не пропускали. Тарасовская "ЮКСА" в дебютном для себя сезоне начала с нулевой ничьи, а затем разгромила "Кремень-2" – 8:1.
Впервые матч Второй лиги ПФЛ состоится на стадионе Центральный в Калиновке, Фастовского района Киевской области.
"Чайка" - "ЮКСА" 15:45
"Нива" - "Кудровка" 16:00
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