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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Продолжается третий тур

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют еще два матча третьего тура Второй лиги. С особым интересом ожидаем противостояния "Чайки" и "ЮКСА". Петропавловцы в нынешнем сезоне еще не пропускали. Тарасовская "ЮКСА" в дебютном для себя сезоне начала с нулевой ничьи, а затем разгромила "Кремень-2" – 8:1.

Впервые матч Второй лиги ПФЛ состоится на стадионе Центральный в Калиновке, Фастовского района Киевской области.

"Чайка" - "ЮКСА" 15:45

"Нива" - "Кудровка" 16:00

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка)
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