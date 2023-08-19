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Клуб Второй лиги объявил о подписании сразу трех бразильцев
Серьезное усиление для ЮКСА
instagram.com/fc.ucsa
Второлиговский
Контракты с "крестоносцами" подписали Геррейро Рибейро Дос Сантос Венди (Вава), Гулар Габриэл и Зибен Пальярини Матеус.
Отмечаются, что новички уже довольно давно тренируются с командой, и пооэтому есть вероятность их дебюта уже в ближайшем матче против "Чайки".
Вава успел поиграть в Испании за ряд клубов. 25-летний центрфорвард был лучшим бомбардиром команды "Таранкон", забив 15 голов в 30 поединках.
Атакующему хавбеку Матеусу – 22 года. В свое время воспитанник "Гремио" считался одним из самых талантливых футболистов своего поколения и вызывался в сборную Бразилии U-15.
Предыдущим клубом 21-летнего полузащитника Габриэля, как и Матеуса, был "Униан Фредерикенсе". В 2021 году он защищал цвета юношеской команды "Коритибы, выступающей в бразильской Серии А.
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