Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Сколько на этот раз пропустит "Васт"?
Фото: Локомотив Київ
Сегодня сыграют еще три матча третьего тура Второй лиги. Напомним, что игра между "Скала 1911" и "Карпаты-2" перенесена на 27 сентября. С особым интересом ожидаем противостояния в Одессе, где "Васт" будет принимать "Рух-2". Николаевский коллектив за два предыдущих тура пропустил 16 голов.
Вторая лига. 3-й тур
"Тростянец" – "Дружба" 14:30
"Васт" - "Рух-2" 15:00
"Локомотив" – "Металлург-2" 16:00
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