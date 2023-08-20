Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча третьего тура Второй лиги. Напомним, что игра между "Скала 1911" и "Карпаты-2" перенесена на 27 сентября. С особым интересом ожидаем противостояния в Одессе, где "Васт" будет принимать "Рух-2". Николаевский коллектив за два предыдущих тура пропустил 16 голов.

Вторая лига. 3-й тур

"Тростянец" – "Дружба" 14:30

"Васт" - "Рух-2" 15:00

"Локомотив" – "Металлург-2" 16:00