Скала 1911 обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч с Карпаты-2 из-за игры в Кубке Украины

"Скала 1911" продолжает свой путь в Кубке Украины. Команда обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч с "Карпатами-2", который должен был состояться 20 августа из-за матча в вышеупомянутом турнире. По соглашению сторон игру отложили до следующего месяца. Ориентировочная дата проведения поединка - 27 сентября.

Подопечные Николая Василишина сыграют против "Руха" 23 августа в рамках 1/16 Кубка Украины. В предыдущем туре им удалось обыграть тернопольскую "Ниву" благодаря голу на 120 минуте.

Матч пройдет в городе Стрый, на стадионе "Сокол".