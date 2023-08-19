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Скала 1911 обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч с Карпаты-2 из-за игры в Кубке Украины
Матч смещен по согласию сторон на 27 сентября
Фото: пресслужби ФК "Скала 1911"
"Скала 1911" продолжает свой путь в Кубке Украины. Команда обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч с "Карпатами-2", который должен был состояться 20 августа из-за матча в вышеупомянутом турнире. По соглашению сторон игру отложили до следующего месяца. Ориентировочная дата проведения поединка - 27 сентября.
Подопечные Николая Василишина сыграют против "Руха" 23 августа в рамках 1/16 Кубка Украины. В предыдущем туре им удалось обыграть тернопольскую "Ниву" благодаря голу на 120 минуте.
Матч пройдет в городе Стрый, на стадионе "Сокол".
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