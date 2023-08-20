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Вторая лига. Васт снова проигрывает, Металлург-2 пока очков не теряет
Завершился третий тур
Фото: ФК Тростянець
Сегодня было сыграно еще три матча третьего тура Второй лиги. Напомним, что игра между "Скала 1911" и "Карпаты-2" перенесли на конец сентября.
В стартовом матче игрового дня "Дружба" благодаря голу Алексея Бандурина обыграла "Тростянец" - 1:0. Таким образом, это третья победа коллектива из Мировки.
Николаевский "Васт" в этом туре пропустил всего три, если сравнивать с предыдущими матчами. Подопечные Черного уступили "Руху-2" - 0:3. На гол николаевский коллектив все-таки наиграл, но подвела реализация. В еще одном матче тура "Металлург-2" обыграл "Локомотив" – 2:0. Дублем отличился Близнюк. Две игры – две победы. Таков результат для запорожцев.
Вторая лига
"Тростянец" – "Дружба" 0:1
Голы: Бандурин (19)
"Васт" - "Рух-2" 3:0
Голы: Теслюк (12), Рогачев (44), Непейпиев (45+1)
"Локомотив" – "Металлург-2" 0:2
Голы: Близнюк (62, 65)
Удаление: Титаренко (22) - Кузьмович (41)
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