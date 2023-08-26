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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Интересная игра в Одессе

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами стартует четвертый тур во Второй лиге. Особое внимание следует обратить на противостояние в Одессе, где "Реал Фарма" будет принимать "Чайку". Одесситы в нынешнем сезоне очков еще не теряли, но игра с "Чайкой" будет настоящим испытанием на прочность. Отметим, что в связи с аномальной жарой изменено время начала матча с 12:00 на 10:00.

"Реал Фарма" - "Чайка" 10:00

"Кудровка" – "Тростянец" 16:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Тростянец смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
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