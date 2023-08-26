Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интересная игра в Одессе
Фото: СК Чайка
Сегодня двумя матчами стартует четвертый тур во Второй лиге. Особое внимание следует обратить на противостояние в Одессе, где "Реал Фарма" будет принимать "Чайку". Одесситы в нынешнем сезоне очков еще не теряли, но игра с "Чайкой" будет настоящим испытанием на прочность. Отметим, что в связи с аномальной жарой изменено время начала матча с 12:00 на 10:00.
"Реал Фарма" - "Чайка" 10:00
"Кудровка" – "Тростянец" 16:00
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