Вторая лига. Реал Фарма впервые в сезоне теряет очки

В стартовом матче четвертого тура Второй лиги "Реал Фарма" принимала "Чайку". Одесситы очков еще не теряли, а гости в прошлом туре уступили "ЮКСА", хотя до этого даже не пропускали.

Гости подходили к игре в статусе фаворитов и подтвердили свой статус на 25-й минуте, хотя гол получился курьезным. Кулакевич из пределов штрафной пробивал и попал в Семенца, а мяч от нападающего залетел в ворота – 0:1. Больше команды в первом тайме не забивали.

Сразу после перерыва одесситы получили право на пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Барсуков – 1:1. У гостей была возможность вырывать победу, но реализовать свои моменты они не смогли. В итоге, "Реал Фарма" впервые в сезоне теряет очки.

"Реал Фарма" - "Чайка" 1:1

Голы: Барсуков (53, пен) - Семенец (25)