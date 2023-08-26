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Вторая лига. Первые очки для Тростянца

Вторая лига
(1 голосов)

Интересный футбол в Кудровке

Вторая лига. Первые очки для Тростянца

Фото: ФК Тростянець

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В еще одном матче четвертого тура "Кудровка" принимала "Тростянец". Из-за удаления в прошлом туре хозяева потеряла на эту игру Мирослава Сердюка и Евгения Чепурненко. Гости после возвращения во Вторую лигу ПФЛ исключительно проигрывают.

Однако сегодня футболисты "Тростянца" смогли навязать борьбу амбициозному сопернику. Казалось, что в первом тайме голов не будет, но перед самым перерывом Андрей Слипухин вывел гостей вперед. Разговор с тренером пошел на пользу игрокам "Кудровки". На 49-й минуте Владимир Коваль сравнял счет. Вырвать победу никто не смог. Первые набраны зачетные пункты для "Тростянца".

"Кудровка" – "Тростянец" 1:1

Голы: Коваль (49) - Слипухин (43)

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В статье: ФК Тростянец ФК Кудровка
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