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Вторая лига. Первые очки для Тростянца
Интересный футбол в Кудровке
Фото: ФК Тростянець
В еще одном матче четвертого тура "Кудровка" принимала "Тростянец". Из-за удаления в прошлом туре хозяева потеряла на эту игру Мирослава Сердюка и Евгения Чепурненко. Гости после возвращения во Вторую лигу ПФЛ исключительно проигрывают.
Однако сегодня футболисты "Тростянца" смогли навязать борьбу амбициозному сопернику. Казалось, что в первом тайме голов не будет, но перед самым перерывом Андрей Слипухин вывел гостей вперед. Разговор с тренером пошел на пользу игрокам "Кудровки". На 49-й минуте Владимир Коваль сравнял счет. Вырвать победу никто не смог. Первые набраны зачетные пункты для "Тростянца".
"Кудровка" – "Тростянец" 1:1
Голы: Коваль (49) - Слипухин (43)
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