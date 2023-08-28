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Второлиговский Васт может прекратить существование
Причина банальна - финансовые проблемы
Фото: instagram.com/fc_vast
Николаевский "
Причина банальна – финансовые проблемы клуба.
По данным журналиста, в клубе не платят зарплату, и из-за задолженностей команда отказалась ехать на матч 4-го тура Второй лиги против "Скалы 1911".
При этом команду уже покинули несколько футболистов.
Перед началом сезона "Васт" прошел аттестацию и получил профессиональный статус, став участником Второй лиги, при этом проигрв все три поединка на старте сезона. Николаевская команда забила в них один мяч, пропустив в свои ворота 19 голов.
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