Второлиговский Васт может прекратить существование

Николаевский " Васт ", который выступает во Второй лиге, может прекратить существование, сообщает главный редактор "ПроФутбол Digital" Владимир Зверов.

Причина банальна – финансовые проблемы клуба.

По данным журналиста, в клубе не платят зарплату, и из-за задолженностей команда отказалась ехать на матч 4-го тура Второй лиги против "Скалы 1911".

При этом команду уже покинули несколько футболистов.

Перед началом сезона "Васт" прошел аттестацию и получил профессиональный статус, став участником Второй лиги, при этом проигрв все три поединка на старте сезона. Николаевская команда забила в них один мяч, пропустив в свои ворота 19 голов.