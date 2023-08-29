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Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Последняя игра тура

Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

По просьбе клуба из Запорожья и с согласию обеих сторон этот матч перенесен в Кременчуг. Хозяева не могут выиграть с 10 сентября 2022 года. Запорожский МФК "Металлург-2" выиграл два стартовых матча сезона. Смогут ли запорожцы продлить эту серию? История противостояний во Второй лиге складывается в пользу резервистов запорожского клуба: 2 игры – 2 победы с общей разницей мячей 6:0.

Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн
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