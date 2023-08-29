Вторая лига
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Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последняя игра тура
Фото: МФК Металург
По просьбе клуба из Запорожья и с согласию обеих сторон этот матч перенесен в Кременчуг. Хозяева не могут выиграть с 10 сентября 2022 года. Запорожский МФК "Металлург-2" выиграл два стартовых матча сезона. Смогут ли запорожцы продлить эту серию? История противостояний во Второй лиге складывается в пользу резервистов запорожского клуба: 2 игры – 2 победы с общей разницей мячей 6:0.
Игра начнется в 14.00. Смотрите прямо в этой новости.
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