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Васт сделал заявление о возможном прекращении существования клуба

Вторая лига
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Николаевский клуб выступает во Второй лиге

Васт сделал заявление о возможном прекращении существования клуба

Фото: instagram.com/fc_mykolaiv1920

Новина українською

Второлиговый "Васт", он же "Николаев 1920" отреагировал на слухи о прекращении существования клуба.

"Уважаемые болельщики и СМИ! Некоторые соцсети публикуют информацию о вопросах существования клуба, причину не выезда на игру против ФК "Скала 1911" и другие вещи. Для того, чтобы не распространялись необоснованные слухи, сообщаем следующее:

Основанием для написания официального письма о переносе игры очередного тура стало наличие информации, которая на данный момент проверяется руководством клуба о факте неявки группы футболистов в день выезда на игру, а именно в субботу 26.08.23 года, брони по гостинице и транспорт были отменены и направлено официальное письмо о переносе игры за день до матча, потому что раньше сообщить об этом клуб физически не мог бы. Достоверность указанных причин, которые были донесены руководству клуба и стали основаниями такой неявки проверяется. Все соответствующие документы будут поданы в КДК, клубом приняты соответствующие меры для устранения последствий этого события и урегулирования ситуации.

Относительно существования и функционирования клуба уверяем, что обоснованных оснований для прекращения участия клуба в чемпионате нет! Внутренние вопросы и недостатки, которые могли бы дестабилизировать ситуацию решены.

Клуб продолжает принимать меры по устранению проблемных вопросов и стабилизации ситуации в целом", - говорится в заявлении клуба.

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В статье: Васт (Николаев)
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