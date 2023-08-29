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Вторая лига. Третья подряд победа Металлурга-2
Юноши из Запорожья на ходу
Фото: МФК Металург
По просьбе клуба из Запорожья и с согласию обеих сторон этот матч перенесен в Кременчуг. Хозяева не могут выиграть с 10 сентября 2022 года. Запорожский МФК "Металлург-2" выиграл два стартовых матча сезона.История противостояний во Второй лиге складывается в пользу резервистов запорожского клуба: 2 игры – 2 победы с общей разницей мячей 6:0.
В первой половине встречи хозяева усилиями Рокотянского смогли выйти вперед. Станислав забил в ворота команды, за которую играл в прошлом сезоне. Однако во втором тайме запорожцы не только отыгрались, но даже забили победный мяч. Отличились Ковальский и Юдин. В итоге, третья подряд победа "Металлурга-2".
"Кремень-2" - "Металлург-2" 1:2
Голы: Рокотянский (31) - Юдин (49), Ковальский (63)
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