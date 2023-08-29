  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Третья подряд победа Металлурга-2
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Третья подряд победа Металлурга-2

Вторая лига
(1 голосов)

Юноши из Запорожья на ходу

Вторая лига. Третья подряд победа Металлурга-2

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

По просьбе клуба из Запорожья и с согласию обеих сторон этот матч перенесен в Кременчуг. Хозяева не могут выиграть с 10 сентября 2022 года. Запорожский МФК "Металлург-2" выиграл два стартовых матча сезона.История противостояний во Второй лиге складывается в пользу резервистов запорожского клуба: 2 игры – 2 победы с общей разницей мячей 6:0.

В первой половине встречи хозяева усилиями Рокотянского смогли выйти вперед. Станислав забил в ворота команды, за которую играл в прошлом сезоне. Однако во втором тайме запорожцы не только отыгрались, но даже забили победный мяч. Отличились Ковальский и Юдин. В итоге, третья подряд победа "Металлурга-2".

"Кремень-2" - "Металлург-2" 1:2

Голы: Рокотянский (31) - Юдин (49), Ковальский (63)

По теме
yellow-arrow
Васт сделал заявление о возможном прекращении существования клуба
yellow-arrow
Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Второлиговский Васт может прекратить существование
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде