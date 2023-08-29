Вторая лига. Третья подряд победа Металлурга-2

По просьбе клуба из Запорожья и с согласию обеих сторон этот матч перенесен в Кременчуг. Хозяева не могут выиграть с 10 сентября 2022 года. Запорожский МФК "Металлург-2" выиграл два стартовых матча сезона.История противостояний во Второй лиге складывается в пользу резервистов запорожского клуба: 2 игры – 2 победы с общей разницей мячей 6:0.

В первой половине встречи хозяева усилиями Рокотянского смогли выйти вперед. Станислав забил в ворота команды, за которую играл в прошлом сезоне. Однако во втором тайме запорожцы не только отыгрались, но даже забили победный мяч. Отличились Ковальский и Юдин. В итоге, третья подряд победа "Металлурга-2".

"Кремень-2" - "Металлург-2" 1:2

Голы: Рокотянский (31) - Юдин (49), Ковальский (63)