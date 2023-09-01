Мы его теряем. Матч Второй лиги Васт - Карпаты-2 не состоится

Матч пятого тура во Второй лиге сезона 2023/24 между николаевским " Вастом " и львовскими "Карпатами-2" не состоится.

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Причины отмены матча не сообщаются.

Ранее была информация, что николаевский клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.

"Васт" уже пропустил один матч – поединок 4-го тура Второй лиги против "Скалы 1911". Якобы из-за того, что игроки отказались ехать на игру, так как не получают зарплату.

Перед началом сезона "Васт" прошел аттестацию и получил профессиональный статус, став участником Второй лиги, при этом проигрв все три поединка на старте сезона. Николаевская команда забила в них один мяч, пропустив в свои ворота 19 голов.