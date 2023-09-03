Вторая лига
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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Пятый тур в разгаре
Фото: СК Чайка
Сегодня сыграют четыре матча пятого тура во Второй лиге. Отметим, что второй тур подряд не состоится противостояния с участием николаевского "Васта". Скорее всего, "Васт" этот чемпионат не доиграет. Настоящим испытанием этот тур станет для запорожского "Металлурга-2", пока очков не терявшего. Запорожцы будут играть с опытной "Чайкой".
12:00. "Кремень-2" - "Звягель"
13:30. "Тростянец" - "Рух-2"
15:30. "Чайка" - "Металлург-2"
16:00. "Локомотив" - "Дружба"
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