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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Пятый тур в разгаре

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: СК Чайка

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют четыре матча пятого тура во Второй лиге. Отметим, что второй тур подряд не состоится противостояния с участием николаевского "Васта". Скорее всего, "Васт" этот чемпионат не доиграет. Настоящим испытанием этот тур станет для запорожского "Металлурга-2", пока очков не терявшего. Запорожцы будут играть с опытной "Чайкой".

12:00. "Кремень-2" - "Звягель"

13:30. "Тростянец" - "Рух-2"

15:30. "Чайка" - "Металлург-2"

16:00. "Локомотив" - "Дружба"

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) ФК Тростянец Локомотив (Киев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов)
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