Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют четыре матча пятого тура во Второй лиге. Отметим, что второй тур подряд не состоится противостояния с участием николаевского "Васта". Скорее всего, "Васт" этот чемпионат не доиграет. Настоящим испытанием этот тур станет для запорожского "Металлурга-2", пока очков не терявшего. Запорожцы будут играть с опытной "Чайкой".

12:00. "Кремень-2" - "Звягель"

13:30. "Тростянец" - "Рух-2"

15:30. "Чайка" - "Металлург-2"

16:00. "Локомотив" - "Дружба"