Вторая лига. Звягель громит молодежь Кремня, дебютная победа Тростянца

Сегодня были сыграны четыре матча пятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Звягель" прогнозированно не оставил никаких шансов "Кремню-2" – 7:0. Отметим хет-трик 19-летнего нападающего "Звягеля" Максима Майтака. Доигрывали игру гости в меньшинстве. Красную карточку получил Максим Андрущенко.

Свою дебютную в сезоне победу одержали игроки "Тростянца". Подопечные Шаповалова обыграли "Рух-2" – 3:0. Солидная и уверенная игра команды, которая в этом сезоне возобновила свои профессиональные выступления.

"Чайка" нанесла первое в сезоне поражение "Металлургу-2" - 3:0. Таким образом, запорожцы впервые в чемпионате теряют очки.

В еще одном матче воскресенья "Локомотив" и "Дружба" подарили голевую феерию. Зрелищный матч завершился победой гостей – 3:2. Победу "Дружбе" на 85-й минуте принес Сторчеус.

Вторая лига. 5-й тур

"Кремень-2" - "Звягель" 0:7

Голы: Майтак (35, 42, 67), Лучка (51), Ндукве (58), Чередниченко (68), Волынец (85)

Удаление: Андрущенко (87)

"Чайка" - "Металлург-2" 3:0

Голы: Гуськов (7, пен), Вечурко (40), Музыченко (90+3))

"Тростянец" – "Рух-2" 3:0

Голы: Проданов (8), Грищенко (20), Полянский (26)

"Локомотив" – "Дружба" 2:3

Голы: Уманец (10), Мельниченко (26) - Порохня (22), Куба (57), Сторчоус (85)