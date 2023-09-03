Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Звягель громит молодежь Кремня, дебютная победа Тростянца
Завершился пятый тур
Фото: ПФК Звягель
Сегодня были сыграны четыре матча пятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Звягель" прогнозированно не оставил никаких шансов "Кремню-2" – 7:0. Отметим хет-трик 19-летнего нападающего "Звягеля" Максима Майтака. Доигрывали игру гости в меньшинстве. Красную карточку получил Максим Андрущенко.
Свою дебютную в сезоне победу одержали игроки "Тростянца". Подопечные Шаповалова обыграли "Рух-2" – 3:0. Солидная и уверенная игра команды, которая в этом сезоне возобновила свои профессиональные выступления.
"Чайка" нанесла первое в сезоне поражение "Металлургу-2" - 3:0. Таким образом, запорожцы впервые в чемпионате теряют очки.
В еще одном матче воскресенья "Локомотив" и "Дружба" подарили голевую феерию. Зрелищный матч завершился победой гостей – 3:2. Победу "Дружбе" на 85-й минуте принес Сторчеус.
Вторая лига. 5-й тур
"Кремень-2" - "Звягель" 0:7
Голы: Майтак (35, 42, 67), Лучка (51), Ндукве (58), Чередниченко (68), Волынец (85)
Удаление: Андрущенко (87)
"Чайка" - "Металлург-2" 3:0
Голы: Гуськов (7, пен), Вечурко (40), Музыченко (90+3))
"Тростянец" – "Рух-2" 3:0
Голы: Проданов (8), Грищенко (20), Полянский (26)
"Локомотив" – "Дружба" 2:3
Голы: Уманец (10), Мельниченко (26) - Порохня (22), Куба (57), Сторчоус (85)
Популярное сейчас
- Мы с ним судимся, - в Днепре-1 рассказали, пригласили ли бы Йовичевича еще раз
- Директор Днепра-1: Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как Спартак Трнава
- Разгром от Шахтера, Полесье уже второе, день хет-триков в АПЛ. Главные новости за 2 сентября
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО