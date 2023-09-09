Вторая лига
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Дружба - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дружба - Кремень-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 09.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футболр
Фото: ФК Кремінь
Противостояние между этими командами закроет программу шестого тура во Второй лиге. Будут встречаться коллективы из разных полюсов турнирной таблицы. Местная "Дружба" выиграла все четыре матча в чемпионате, в то время как кременчугский "Кремень-2" проиграл все пять, включая 0:7 дома от ПФК "Звягель" в последнем туре.
Игра начнется в 15.45. Смотрите прямо в этой новости.
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