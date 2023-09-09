Дружба - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Противостояние между этими командами закроет программу шестого тура во Второй лиге. Будут встречаться коллективы из разных полюсов турнирной таблицы. Местная "Дружба" выиграла все четыре матча в чемпионате, в то время как кременчугский "Кремень-2" проиграл все пять, включая 0:7 дома от ПФК "Звягель" в последнем туре.

Игра начнется в 15.45. Смотрите прямо в этой новости.