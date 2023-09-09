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Вторая лига. Уверенная победа Дружбы
Без проблем для хозяев
Фото: ФК Дружба
Шестой игровой тур во Второй лиге ПФЛ завершился в Кагарлыке (Киевская область). Встречались команды из разных полюсов турнирной таблицы. Местная "Дружба" выиграла все четыре матча в чемпионате, в то время как кременчугский "Кремень-2" проиграл все пять.
Как и ожидалось, у хозяев существенных проблем не было в противостоянии с молодежью. Еще в первом тайме футболисты "Дружбы" отличились дважды. Мяч в свой актив записали Сторчоус и Бандурин. Таким образом, пятая в сезоне победа для коллектива из Кагарлыка.
"Дружба" - "Кремень-2" 2:0
Голы: Сторчоус (28), Бандурин (35)
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