Вторая лига. Уверенная победа Дружбы

Шестой игровой тур во Второй лиге ПФЛ завершился в Кагарлыке (Киевская область). Встречались команды из разных полюсов турнирной таблицы. Местная "Дружба" выиграла все четыре матча в чемпионате, в то время как кременчугский "Кремень-2" проиграл все пять.

Как и ожидалось, у хозяев существенных проблем не было в противостоянии с молодежью. Еще в первом тайме футболисты "Дружбы" отличились дважды. Мяч в свой актив записали Сторчоус и Бандурин. Таким образом, пятая в сезоне победа для коллектива из Кагарлыка.

"Дружба" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Сторчоус (28), Бандурин (35)