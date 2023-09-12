  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
Обновлено
(1 голосов)

Локомотив - Рух-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Локомотив Київ

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче седьмого тура тринадцатая команда Второй лиги будет принимать седьмую. Киевляне на прошлой неделе не смогли составить конкуренцию "Кудровке" (0:3), а львовяне тур пропускали. Интересно будет понаблюдать за противостоянием молодых коллективов, которым пока еще не хватает стабильности. Фаворита определить достаточно сложно, но больше шансов на победу все же есть у гостей.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.

По теме
yellow-arrow
Максимов отработает во главе Звягеля еще один матч
yellow-arrow
Президент Звягеля: Если предложение Днепра-1 удовлетворит Максимова, то мы не можем не отпустить его
yellow-arrow
Вторая лига. Игра тура в Киеве, испытание для Чайки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Локомотив (Киев) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде