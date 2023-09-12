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Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив - Рух-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Локомотив Київ
В стартовом матче седьмого тура тринадцатая команда Второй лиги будет принимать седьмую. Киевляне на прошлой неделе не смогли составить конкуренцию "Кудровке" (0:3), а львовяне тур пропускали. Интересно будет понаблюдать за противостоянием молодых коллективов, которым пока еще не хватает стабильности. Фаворита определить достаточно сложно, но больше шансов на победу все же есть у гостей.
Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.
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