Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче седьмого тура тринадцатая команда Второй лиги будет принимать седьмую. Киевляне на прошлой неделе не смогли составить конкуренцию "Кудровке" (0:3), а львовяне тур пропускали. Интересно будет понаблюдать за противостоянием молодых коллективов, которым пока еще не хватает стабильности. Фаворита определить достаточно сложно, но больше шансов на победу все же есть у гостей.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.