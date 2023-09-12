Вторая лига. Рух-2 в меньшинстве переигрывает Локомотив

В стартовом матче седьмого тура "Локомотив" принимал "Рух-2". Киевляне до этого тура все еще не знали вкуса победы во Второй лиге – одна ничья и пять поражений (в том числе в прошлом туре в "Кудровке" 0:3). Львовский клуб из-за нечетного количества команд пропускал прошлый тур.

Первый тайм завершился без голов, а все интересные события произошли после перерыва. В начале второй половины встречи гости остались в меньшинстве. Подвел свою команду Ярослав Карабин. Однако уже через шесть минут подопечные Безубьяка вышли вперед. Непейпиев реализовал одиннадцатиметровый. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом, это уже шестое поражение для "Локомотива".

"Локомотив" - "Рух-2" 0:1

Голы: Непейпиев (57, пен)

Удаление: Карабин (51)

"Локомотив" (стартовый состав): Михаил Абрамов, Даниил Сидоренко, Богдан Хобта, Виктор Сахнюк, Богдан Козий, Николай Марченко, Рудольф Сухомлинов, Магомед Кратов, Иван Мельниченко, Тимур Титаренко, Антон Богдан

"Рух-2" (стартовый состав): Юрий-Владимир Герета, Игорь Дуць, Алексей Довгий, Ярослав Карабин, Денис Пидгурский, Роман Михайлив, Руслан Непейпиев, Милан Михальчук, Назарий Турко, Назар Русяк, Денис Гришкевич