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Вторая лига. Рух-2 в меньшинстве переигрывает Локомотив
Напряженная игра в Борисполе
Фото: ФК Локомотив Київ
В стартовом матче седьмого тура "Локомотив" принимал "Рух-2". Киевляне до этого тура все еще не знали вкуса победы во Второй лиге – одна ничья и пять поражений (в том числе в прошлом туре в "Кудровке" 0:3). Львовский клуб из-за нечетного количества команд пропускал прошлый тур.
Первый тайм завершился без голов, а все интересные события произошли после перерыва. В начале второй половины встречи гости остались в меньшинстве. Подвел свою команду Ярослав Карабин. Однако уже через шесть минут подопечные Безубьяка вышли вперед. Непейпиев реализовал одиннадцатиметровый. Отыграться хозяева не смогли. Таким образом, это уже шестое поражение для "Локомотива".
"Локомотив" - "Рух-2" 0:1
Голы: Непейпиев (57, пен)
Удаление: Карабин (51)
"Локомотив" (стартовый состав): Михаил Абрамов, Даниил Сидоренко, Богдан Хобта, Виктор Сахнюк, Богдан Козий, Николай Марченко, Рудольф Сухомлинов, Магомед Кратов, Иван Мельниченко, Тимур Титаренко, Антон Богдан
"Рух-2" (стартовый состав): Юрий-Владимир Герета, Игорь Дуць, Алексей Довгий, Ярослав Карабин, Денис Пидгурский, Роман Михайлив, Руслан Непейпиев, Милан Михальчук, Назарий Турко, Назар Русяк, Денис Гришкевич
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