Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют шесть матчей седьмого тура во Второй лиге. В первую очередь, стоит отметить противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Звягель". Скорее всего, это будет последняя игра для Юрия Максимова во главе "Звягеля". Опытный специалист должен возглавить "Днепр-1", а на его место может прийти Сергей Шищенко.

Также с особым интересом ожидаем матч между "Чайкой" и "Дружбой". В случае победы "Чайка" сможет обойти своего конкурента и выйти на второе место.

13:00. "Кремень-2" - "Кудровка"

13:30. "Реал Фарма" - "Металлург-2"

14:00. "Нива" - "Карпаты-2"

15:00. "ЮКСА" - "Звягель"

15:30. "Тростянец" - "Васт"

16:00. "Чайка" - "Дружба"