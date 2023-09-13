  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
(1 голосов)

Насыщенный игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграют шесть матчей седьмого тура во Второй лиге. В первую очередь, стоит отметить противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Звягель". Скорее всего, это будет последняя игра для Юрия Максимова во главе "Звягеля". Опытный специалист должен возглавить "Днепр-1", а на его место может прийти Сергей Шищенко.

Также с особым интересом ожидаем матч между "Чайкой" и "Дружбой". В случае победы "Чайка" сможет обойти своего конкурента и выйти на второе место.

13:00. "Кремень-2" - "Кудровка"

13:30. "Реал Фарма" - "Металлург-2"

14:00. "Нива" - "Карпаты-2"

15:00. "ЮКСА" - "Звягель"

15:30. "Тростянец" - "Васт"

16:00. "Чайка" - "Дружба"

По теме
yellow-arrow
Президент ЮКСА: Тете - наш друг. Буду рад, если он сыграет за наш клуб
yellow-arrow
Вторая лига. Рух-2 в меньшинстве переигрывает Локомотив
yellow-arrow
Локомотив - Рух-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) ФК Тростянец Васт (Николаев) ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Дружба (Мировка) Карпаты-2 (Львов) ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде