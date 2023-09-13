Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Звягель
Сегодня сыграют шесть матчей седьмого тура во Второй лиге. В первую очередь, стоит отметить противостояние в Киеве, где "ЮКСА" будет принимать "Звягель". Скорее всего, это будет последняя игра для Юрия Максимова во главе "Звягеля". Опытный специалист должен возглавить "Днепр-1", а на его место может прийти Сергей Шищенко.
Также с особым интересом ожидаем матч между "Чайкой" и "Дружбой". В случае победы "Чайка" сможет обойти своего конкурента и выйти на второе место.
13:00. "Кремень-2" - "Кудровка"
13:30. "Реал Фарма" - "Металлург-2"
14:00. "Нива" - "Карпаты-2"
15:00. "ЮКСА" - "Звягель"
15:30. "Тростянец" - "Васт"
16:00. "Чайка" - "Дружба"
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