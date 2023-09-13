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Звягель официально подтвердил переход Максимова в Днепр-1
Тренер покинет Звягель после матча с ФК "ЮКСА"
Фото: ФК Звягель
Сегодняшняя игра против лидера Второй лиги ФК "ЮКСА" станет последней для Юрия Максимова в статусе главного тренера "Звягеля". 54-летний специалист продолжит работу в "Днепре-1".
Вместе с Максимовым в днепровский клуб переходит и весь его тренерский штаб - Сергей Ревут, Николай Медин и Николай Ищенко.
"Максимов получил предложение от "Днепра-1". Это не только команда УПЛ, это вице-чемпион Украины, представлявший Украину в еврокубках, с игроками национальной сборной. Как я говорил, когда представлял Юрия Вильевича перед игроками "Звягеля": этот тренер был бы полезен в любом клубе Премьер-лиги.
Хоть нам сегодня грустно из-за такой большой потери для нашего клуба, но мы рады за Максимова, за новый вызов в его богатой тренерской карьере. Я уверен, что он сделает днепровский клуб сильнее. От имени команды благодарю Юрия Максимова за качественную работу и бесценный вклад в развитие звягельского футбола", - сказал президент "Звягеля" Дмитрий Костюк.
Матч 7-го тура "ЮКСА"- "Звягель" начнется в 15:00.
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