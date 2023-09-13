Звягель официально подтвердил переход Максимова в Днепр-1

Сегодняшняя игра против лидера Второй лиги ФК "ЮКСА" станет последней для Юрия Максимова в статусе главного тренера "Звягеля". 54-летний специалист продолжит работу в "Днепре-1".

Вместе с Максимовым в днепровский клуб переходит и весь его тренерский штаб - Сергей Ревут, Николай Медин и Николай Ищенко.

"Максимов получил предложение от "Днепра-1". Это не только команда УПЛ, это вице-чемпион Украины, представлявший Украину в еврокубках, с игроками национальной сборной. Как я говорил, когда представлял Юрия Вильевича перед игроками "Звягеля": этот тренер был бы полезен в любом клубе Премьер-лиги.

Хоть нам сегодня грустно из-за такой большой потери для нашего клуба, но мы рады за Максимова, за новый вызов в его богатой тренерской карьере. Я уверен, что он сделает днепровский клуб сильнее. От имени команды благодарю Юрия Максимова за качественную работу и бесценный вклад в развитие звягельского футбола", - сказал президент "Звягеля" Дмитрий Костюк.