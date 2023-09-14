Звягель официально представил преемника Максимова

Известный футболист и специалист Сергей Шищенко будет руководить "Звягелем", сообщает пресс-служба второлигового клуба.

В должности главного тренера житомирян он заменил Юрия Максимова, который со своим штабом будет работать в стане вице-чемпионов Украины - "Днепра-1".

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Тренерский штаб Шищенко в "Звягеле" еще формируется.

Шищенко выступал за немало отечественных клубов - в частности, "Металлист", "Шахтер", тернопольскую "Ниву", "Кривбасс", запорожский "Металлург", "Черноморец", "Ильичевец" и донецкий "Металлург". Именно за дончан он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а также - является лучшим голеадором в истории клуба. Немало выступал также за национальную сборную Украины и наши клубы в еврокубках.

После завершения карьеры футболиста работал главным тренером молодежной команды донецкого "Металлурга" (затем - "Стали" из Каменского после слияния клубов), юношеского состава "Шахтера", а также в командах ПФЛ - "Буковине", "Николаеве", "Полесье". В течение последних двух сезонов возглавлял юношескую команду "Полесья".