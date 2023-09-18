Вторая лига. Удачный дебют Шищенко, третья подряд победа Карпат-2

В стартовом матче понедельника встречались резервисты клубов Первой лиги. "Карпаты-2" принимали "Металлург-2". Матч завершился победой хозяев – 3:1. Отметим дубль 18-летнего нападающего Александра Фетько. Таким образом, для "Карпат-2" это уже третья победа подряд. Запорожцы проигрывают четвертый тур подряд.

Сенсацией завершилось противостояние в Кудровке, где местная команда принимала одного из лидеров чемпионата "Чайку". В случае победы гости могли выйти на первое место, но добиться своей цели не смогли. Победу подопечным Даценко принес Владимир Коваль – 1:0. Отметим, что на 22-й минуте Эмере не реализовал одиннадцатиметровый.

В еще одном матче понедельника "Звягель" принимал "Реал Фарму". Для Сергея Шищенко это была дебютная игра в качестве главного тренера коллектива из Звягеля. В компенсированное до первого тайма время Волынец вывел хозяев вперед, а Ндукве закрепил преимущество "Звягеля" - 2:0. На 72-й минуте отличился все тот же, а до разгромного счет довел Майтак - 4:0.

Вторая лига. 8-й тур

"Карпаты-2" – "Металлург-2" 3:1

Голы: Фетько (15, 45), Скороход (38) - Ковальский (18)

"Кудровка" - "Чайка" 1:0

Голы: Коваль (75)

Нереализованный пенальти: Эмере (22)

"Звягель" - "Реал Фарма" 4:0

Голы: Волынец (45+1), Ндукве (60, 72), Майтак (83)

Удаление: Барсуков (71)