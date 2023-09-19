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Рух-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Рух-2 - Кремень-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

UA-Футбол
Новина українською

Встречи седьмой и предпоследней команд Второй лиги. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 22 матча (две ничьи и 20 поражений) и эта серия входит в ТОП-10 самых провальных в истории Второй лиги ПФЛ. К тому же, юный коллектив пропускает уже 22 игры подряд. Однако игра с "Кудровкой" доказала, что подопечные Здирка сдаваться не собираются и чтобы их победить нужно приложить максимум усилий.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн Рух-2 (Львов)
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