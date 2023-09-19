Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Рух-2 - Кремень-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кремінь
Встречи седьмой и предпоследней команд Второй лиги. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 22 матча (две ничьи и 20 поражений) и эта серия входит в ТОП-10 самых провальных в истории Второй лиги ПФЛ. К тому же, юный коллектив пропускает уже 22 игры подряд. Однако игра с "Кудровкой" доказала, что подопечные Здирка сдаваться не собираются и чтобы их победить нужно приложить максимум усилий.
Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Иранские фанаты Роналду сорвали тренировку Аль-Насра в Тегеране
- Примера. Гранада - Жирона 2:4. Цыганков забил, а Довбик отдал
- Цыганков открыл счет в матче, Довбик добавил ассист. Жирона разрывает Гранаду. ВИДЕО
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн