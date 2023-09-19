Рух-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встречи седьмой и предпоследней команд Второй лиги. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится 22 матча (две ничьи и 20 поражений) и эта серия входит в ТОП-10 самых провальных в истории Второй лиги ПФЛ. К тому же, юный коллектив пропускает уже 22 игры подряд. Однако игра с "Кудровкой" доказала, что подопечные Здирка сдаваться не собираются и чтобы их победить нужно приложить максимум усилий.

Игра начнется в 12:00. Смотрите прямо в этой новости.