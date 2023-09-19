Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Рух-2 второй тур подряд побеждает
Последняя игра тура
Фото: ФК Рух
В Винниках седьмая команда Второй лиги принимала предпоследнюю. Ребята из Кременчуга проиграли все свои матчи в текущем сезоне и не могут забить уже 329 минут. Учитывая это, именно хозяева считались фаворитами.
Уже на 17-й минуте львовяне открыли счет в матче. После прострела Ляха с фланга расстрелял ворота соперников Никита Рогачев – 1:0. Больше в первом тайме голов не забивали. После перерыва хозяева спокойно контролировали игру и даже смогли увеличить свое преимущество в конце встречи. После подачи Шайды с углового забил Игорь Дуц – 2:0.
"Рух-2" - "Кремень-2" 2:0
Голы: Рогачев (17), Дуць (90)
"Рух-2" (стартовый состав): Юрий-Владимир Герета, Игорь Дуць, Алексей Довгий, Денис Пидгурский, Роман Михайлив, Денис Теслюк, Руслан Непейпиев, Никита Рогачев, Ростислав Лях, Алексей Товарницкий, Денис Гришкевич
"Кремень-2" (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Артем Пятибрат, Яков Баринов, Станислав Рокотянский, Дмитрий Покась, Александр Дыхтярук, Юрий Дудник, Денис Курьяков, Анатолий Стецюк, Злат Златьев, Роман Тылоха
Популярное сейчас
- Немецкий дебют. Шахтер – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.09.23
- Официально. УАФ объявила о месте проведения следующего домашнего матча сборной Украины
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу противника. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за сутки
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО