  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Рух-2 второй тур подряд побеждает
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Рух-2 второй тур подряд побеждает

Вторая лига
(1 голосов)

Последняя игра тура

Вторая лига. Рух-2 второй тур подряд побеждает

Фото: ФК Рух

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Винниках седьмая команда Второй лиги принимала предпоследнюю. Ребята из Кременчуга проиграли все свои матчи в текущем сезоне и не могут забить уже 329 минут. Учитывая это, именно хозяева считались фаворитами.

Уже на 17-й минуте львовяне открыли счет в матче. После прострела Ляха с фланга расстрелял ворота соперников Никита Рогачев – 1:0. Больше в первом тайме голов не забивали. После перерыва хозяева спокойно контролировали игру и даже смогли увеличить свое преимущество в конце встречи. После подачи Шайды с углового забил Игорь Дуц – 2:0.

"Рух-2" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Рогачев (17), Дуць (90)

"Рух-2" (стартовый состав): Юрий-Владимир Герета, Игорь Дуць, Алексей Довгий, Денис Пидгурский, Роман Михайлив, Денис Теслюк, Руслан Непейпиев, Никита Рогачев, Ростислав Лях, Алексей Товарницкий, Денис Гришкевич

"Кремень-2" (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Артем Пятибрат, Яков Баринов, Станислав Рокотянский, Дмитрий Покась, Александр Дыхтярук, Юрий Дудник, Денис Курьяков, Анатолий Стецюк, Злат Златьев, Роман Тылоха

По теме
yellow-arrow
Рух-2 - Кремень-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Удачный дебют Шищенко, третья подряд победа Карпат-2
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень-2 (Кременчуг) Рух-2 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде