Вторая лига. Рух-2 второй тур подряд побеждает

В Винниках седьмая команда Второй лиги принимала предпоследнюю. Ребята из Кременчуга проиграли все свои матчи в текущем сезоне и не могут забить уже 329 минут. Учитывая это, именно хозяева считались фаворитами.

Уже на 17-й минуте львовяне открыли счет в матче. После прострела Ляха с фланга расстрелял ворота соперников Никита Рогачев – 1:0. Больше в первом тайме голов не забивали. После перерыва хозяева спокойно контролировали игру и даже смогли увеличить свое преимущество в конце встречи. После подачи Шайды с углового забил Игорь Дуц – 2:0.

"Рух-2" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Рогачев (17), Дуць (90)

"Рух-2" (стартовый состав): Юрий-Владимир Герета, Игорь Дуць, Алексей Довгий, Денис Пидгурский, Роман Михайлив, Денис Теслюк, Руслан Непейпиев, Никита Рогачев, Ростислав Лях, Алексей Товарницкий, Денис Гришкевич

"Кремень-2" (стартовый состав): Алексей Слуцкий, Артем Пятибрат, Яков Баринов, Станислав Рокотянский, Дмитрий Покась, Александр Дыхтярук, Юрий Дудник, Денис Курьяков, Анатолий Стецюк, Злат Златьев, Роман Тылоха