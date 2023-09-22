Локомотив - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Будут встречаться тринадцатая и последняя команды чемпионата. Безусловно, это типичная игра за шесть очков. Соперники могут одержать дебютную в сезоне победу. Сейчас сложно кому-то отдать предпочтение, но считаем, что ближе к победе все-таки будут киевляне.

Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.