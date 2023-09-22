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Локомотив - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Локомотив - Васт: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Локомотив Київ
Будут встречаться тринадцатая и последняя команды чемпионата. Безусловно, это типичная игра за шесть очков. Соперники могут одержать дебютную в сезоне победу. Сейчас сложно кому-то отдать предпочтение, но считаем, что ближе к победе все-таки будут киевляне.
Игра начнется в 16.00. Смотрите прямо в этой новости.
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