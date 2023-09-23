Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня тремя матчами продолжится девятый тур во Второй лиге. Очередное испытание ожидает футболистов "Металлурга-2", которые встретятся с грозным "Звягелем". Сложно даже представить, что может помешать подопечным Шищенко выиграть. Также интересно будет последить за игрой в Тростянце, где местный клуб будет принимать "Карпаты-2", которые не теряют очки уже три тура подряд.

12:00. "Кремень-2" - "Скала 1911"

12:45. "Тростянец" – "Карпаты-2"

14:00. "Металлург-2" - "Звягель"