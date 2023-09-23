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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интригующий игровой день
Фото: ФК Звягель
Сегодня тремя матчами продолжится девятый тур во Второй лиге. Очередное испытание ожидает футболистов "Металлурга-2", которые встретятся с грозным "Звягелем". Сложно даже представить, что может помешать подопечным Шищенко выиграть. Также интересно будет последить за игрой в Тростянце, где местный клуб будет принимать "Карпаты-2", которые не теряют очки уже три тура подряд.
12:00. "Кремень-2" - "Скала 1911"
12:45. "Тростянец" – "Карпаты-2"
14:00. "Металлург-2" - "Звягель"
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