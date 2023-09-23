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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Интригующий игровой день

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами продолжится девятый тур во Второй лиге. Очередное испытание ожидает футболистов "Металлурга-2", которые встретятся с грозным "Звягелем". Сложно даже представить, что может помешать подопечным Шищенко выиграть. Также интересно будет последить за игрой в Тростянце, где местный клуб будет принимать "Карпаты-2", которые не теряют очки уже три тура подряд.

12:00. "Кремень-2" - "Скала 1911"

12:45. "Тростянец" – "Карпаты-2"

14:00. "Металлург-2" - "Звягель"

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В статье: Скала 1911 (Стрый) ФК Тростянец ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Карпаты-2 (Львов)
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