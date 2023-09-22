Вторая лига. Локомотив празднует дебютную победу

Матч команд с нижней части турнирной таблицы открывал девятый тур. Столичный "Локомотив" до этого противостояния не знал вкуса победы во Второй лиге – одна ничья и семь поражений. У гостей пять разгромных поражений в пяти матчах чемпионата.

Казалось, что на перерыв соперники пойдут без голов, но к концу тайма хозяева все же достигли своего. После прострела Арутюняна в одно касание пробил в ближний угол Хобта – 1:0. Сразу в начале второй половины встречи николаевцы сравняли счет. В пустые ворота с острого угла отправил мяч в сетку Владислав Игнатенко – 1:1.

Концовка матча была безумной. На последней минуте хозяева заработали одиннадцатиметровый. Сахнюк не смог переиграть Горбатюка, но голкипер "Васта" перед ударом покинул линию ворот. Второй пенальти Сахнюк реализовал – 2:1. В итоге дебютная победа киевлян.

"Локомотив" - "Васт" 2:1

Голы: Козий (37), Сахнюк (90, пен) - Игнатенко (53)