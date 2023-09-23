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Вторая лига. Звягель выходит на первое место, Полянский огорчил Карпаты-2

Вторая лига
(1 голосов)

Львовяне прерывают свою победную серию

Вторая лига. Звягель выходит на первое место, Полянский огорчил Карпаты-2

Фото: ФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сыграли три матча девятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

Открывала программу субботы встреча в Кременчуге, где местная команда принимала "Скалу 1911". Казалось, никаких проблем у гостей не будет, но подопечные Здирка смогли навязать борьбу. В середине первого тайма победу коллективу из Стрыя принес Аверьянов.

"Звягель" прогнозированно не оставил шансов запорожскому "Металлургу-2" – 5:0. В составе гостей отметим дубль Артура Ващишина. Таким образом, подопечные Шищенко выходят на первое место. Коллектив из Звягеля за два тура забил девять голов и ни одного не пропустил.

В еще одном матче субботы "Тростянец" обыграл "Карпаты-2" – 2:0. Серия трех побед подряд для львовян сегодня прервалась.

Вторая лига. 9-й тур

"Кремень-2" - "Скала 1911" 0:1

Голы: Аверьянов (22)

"Тростянец" – "Карпаты-2" 2:0

Голы: Полянский (29), Клюс (89)

"Металлург-2" - "Звягель" 0:5

Голы: Николаенко (45+1, автогол) – Ващишин (50, пен, 53), Ндукве (62), Лучка (79)

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В статье: Скала 1911 (Стрый) ФК Тростянец ФК Звягель Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) Карпаты-2 (Львов)
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Комментарии (1)
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Консул (Звягель )
23.09.2023 в 16:29
Звягель буде грати в першій лізі.
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