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Вторая лига. Звягель выходит на первое место, Полянский огорчил Карпаты-2
Львовяне прерывают свою победную серию
Фото: ФК Звягель
Сегодня сыграли три матча девятого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.
Открывала программу субботы встреча в Кременчуге, где местная команда принимала "Скалу 1911". Казалось, никаких проблем у гостей не будет, но подопечные Здирка смогли навязать борьбу. В середине первого тайма победу коллективу из Стрыя принес Аверьянов.
"Звягель" прогнозированно не оставил шансов запорожскому "Металлургу-2" – 5:0. В составе гостей отметим дубль Артура Ващишина. Таким образом, подопечные Шищенко выходят на первое место. Коллектив из Звягеля за два тура забил девять голов и ни одного не пропустил.
В еще одном матче субботы "Тростянец" обыграл "Карпаты-2" – 2:0. Серия трех побед подряд для львовян сегодня прервалась.
Вторая лига. 9-й тур
"Кремень-2" - "Скала 1911" 0:1
Голы: Аверьянов (22)
"Тростянец" – "Карпаты-2" 2:0
Голы: Полянский (29), Клюс (89)
"Металлург-2" - "Звягель" 0:5
Голы: Николаенко (45+1, автогол) – Ващишин (50, пен, 53), Ндукве (62), Лучка (79)
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