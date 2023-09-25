Киевский Локомотив отправил в отставку главного тренера

Второлиговый " Локомотив " объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Русланом Уманцем.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Имя нового наставника клуб обещает назвать позже.

47-летний специалист возглавлял "Локо" с июля по сентябрь, готовив команду к старту во Второй лиге.

Под его руководством команда в девяти поединках одержала по одной победе на ничьей и потерпела семь поражений.

После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.