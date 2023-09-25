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Киевский Локомотив отправил в отставку главного тренера

Вторая лига
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Под руководством Руслана Уманца команда взяла только 4 очка в 9 турах

Киевский Локомотив отправил в отставку главного тренера

pfl.ua

Новина українською

Второлиговый "Локомотив" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Русланом Уманцем.

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Имя нового наставника клуб обещает назвать позже.

47-летний специалист возглавлял "Локо" с июля по сентябрь, готовив команду к старту во Второй лиге.

Под его руководством команда в девяти поединках одержала по одной победе на ничьей и потерпела семь поражений.

После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

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В статье: Локомотив (Киев)
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Источник:
facebook.com/fc.lokomotyv.ua

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