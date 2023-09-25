Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киевский Локомотив отправил в отставку главного тренера
Под руководством Руслана Уманца команда взяла только 4 очка в 9 турах
pfl.ua
Второлиговый "
Как сообщает пресс-служба клуба, стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.
Имя нового наставника клуб обещает назвать позже.
47-летний специалист возглавлял "Локо" с июля по сентябрь, готовив команду к старту во Второй лиге.
Под его руководством команда в девяти поединках одержала по одной победе на ничьей и потерпела семь поражений.
После девяти туров Второй Лиги "Локомотив" находится на 13-й строчке, имея в своем активе четыре очка.
Популярное сейчас
- Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует
- Алиев: Слава Богу, удалось Милевского положить в больницу. Состояние очень тяжелое
- Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник
- Вторая лига. Локомотив празднует дебютную победу
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО