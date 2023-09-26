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Вторая лига. Непростой выезд для Карпат-2
Перенесенный матч третьего тура
Фото: ФК Карпати
Команды должны были сыграть еще в середине августа, но "Скала 1911" обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч через выступления в Кубке Украины. По соглашению сторон игру назначили на 27 сентября.
"Скала 1911" - "Карпаты-2"
27.09.2023. 15:00. "Сокол". Стрый
Встретятся шестая и восьмая команды, которых отделяет всего один зачетный пункт. На прошлой неделе коллектив из Стрыя минимально обыграл "Кремень-2" - 1:0. В четырех предыдущих матчах стрийская "Скала 1911" набрала десять очков. Львовяне прервали свою серию из трех побед подряд. "Карпаты-2" не смогли составить достойную конкуренцию "Тростянцу" – 0:2. Стоит отметить, как всегда активного Дениса Кожанова, но и для него эта игра была не лучшей. Ожидаем бескомпромиссный футбол, но больше шансов на победу имеют хозяева, которые прогрессируют от тура к туру.
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