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Вторая лига. Непростой выезд для Карпат-2

Вторая лига
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Перенесенный матч третьего тура

Вторая лига. Непростой выезд для Карпат-2

Фото: ФК Карпати

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды должны были сыграть еще в середине августа, но "Скала 1911" обратилась в ПФЛ с просьбой перенести матч через выступления в Кубке Украины. По соглашению сторон игру назначили на 27 сентября.

"Скала 1911" - "Карпаты-2"

27.09.2023. 15:00. "Сокол". Стрый

Встретятся шестая и восьмая команды, которых отделяет всего один зачетный пункт. На прошлой неделе коллектив из Стрыя минимально обыграл "Кремень-2" - 1:0. В четырех предыдущих матчах стрийская "Скала 1911" набрала десять очков. Львовяне прервали свою серию из трех побед подряд. "Карпаты-2" не смогли составить достойную конкуренцию "Тростянцу" – 0:2. Стоит отметить, как всегда активного Дениса Кожанова, но и для него эта игра была не лучшей. Ожидаем бескомпромиссный футбол, но больше шансов на победу имеют хозяева, которые прогрессируют от тура к туру.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) Карпаты-2 (Львов)
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