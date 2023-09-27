Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скала 1911 - Карпаты-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Скала 1911 - Карпаты-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В перенесенном матче третьего тура "Скала 1911" будет принимать "Карпаты-2". Львовяне на минувшей неделе прервали свою серию из трех побед подряд, поэтому будут пытаться реабилитироваться за поражение от "Тростянца". Однако хозяева сейчас на ходу и против стрийского коллектива набрать очки будет непросто.
Игра начнется в 15.00. Смотрите прямо в этой новости.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уничтожено более сотни единиц техники за сутки, из них 38 единиц артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Осимхен готов уйти из Наполи после оскорбительного тиктока в официальном аккаунте клуба
- Промах дня: Икарди не смог забить разыгранный пенальти – Видео
- Вторая лига. Звягель выходит на первое место, Полянский огорчил Карпаты-2
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн