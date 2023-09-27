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Скала 1911 - Карпаты-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Скала 1911 - Карпаты-2: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Скала 1911 - Карпаты-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

UA-Футбол
Новина українською

В перенесенном матче третьего тура "Скала 1911" будет принимать "Карпаты-2". Львовяне на минувшей неделе прервали свою серию из трех побед подряд, поэтому будут пытаться реабилитироваться за поражение от "Тростянца". Однако хозяева сейчас на ходу и против стрийского коллектива набрать очки будет непросто.

Игра начнется в 15.00. Смотрите прямо в этой новости.

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В статье: Скала 1911 (Стрый) смотреть футбол онлайн Карпаты-2 (Львов)
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